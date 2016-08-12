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    «Фратрия»: «Выходя на поле, игроки «Спартака» должны понимать, для кого они играют»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением в преддверии матча третьего тура чемпионата России с «Рубином».

    «В связи с последними событиями в «Спартаке» и результатами команды мы считаем необходимым донести нашу позицию. В прошлый четверг «Спартак» в очередной раз позорно вылетел из еврокубков, уступив после первого же раунда кипрскому АЕКу.

    В межсезонье на встрече с активом трибуны руководством клуба была озвучена одна из задач, поставленная Дмитрию Аленичеву на предстоящую половину сезона: попадание в групповой турнир Лиги Европы. Этого сделано не было. По этой причине тренерский штаб логично был отправлен в отставку. Это адекватный объем ответственности тренера за неудовлетворительные результаты команды.

    В матче с «Крыльями Советов» актив Северной трибуны отказался от поддержки команды. Мы понимаем, что должны были сообщить о решении заранее, но, поверьте, проигрыша АЕКу не ожидал никто, и оно обдумывалось до последнего момента. Молчание было реакцией на проигрыш заведомо слабому сопернику и ту игру, которую показал «Спартак». Мы благодарны тем, кто отнесся к происходящему с пониманием и поддержал нас.

    Выходя на поле, футболисты должны понимать, для кого они играют. В матче с «Крыльями» мы одержали победу, хотя могли и упустить ее в концовке. В низком качестве игры команды и заключаются наши основные претензии к игрокам команды. Тренерский штаб понес свою ответственность, но ее должны ощущать и понимать и игроки «Спартака».

    Впереди у команды выезд в Казань. Мы считаем, что новый тренер не должен быть оставлен без поддержки из-за ошибок предыдущего штаба, но оставляем за собой право реагировать на происходящее на поле. Это и будет наша мера ответственности для игроков. Если в очередной раз команда будет играть безвольно, то и характер нашей поддержки будет соответствующим. Причем это касается как позиции на трибуне, так и позиции при личном общении с футболистами.

    Сейчас самое время для каждого из них выходить и доказывать в каждом матче свое право быть игроком московского «Спартака», – говорится в сообщении «Фратрии».

    Источник: Фратрия

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    12.08.2016 01:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10372

      ivany4 12 августа 2016, 12:19

      Игроки: Фратрия должна понимать, что пришли на футбол, а не на тусовку! А раз пришли на стадион, то соблюдать все предписанные правила поведения!
      А без поддержки Спартак сыграл более комбинационно!!!)))

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 12 августа 2016, 11:02

      И от жадности хрю-хрю, и от тупости хрю-хрю)

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave > VVM1964 13 августа 2016, 01:54

      Ежели скудоумен - не марай тогда словесами своими унылыми эту замечательную стену с комментариями. Ответ на твой вопрос - их нет.

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 12 августа 2016, 09:48

      Самое забавное это то, что болельщик может всё то хочет говорить и делать или, что самое смешное, ставить ультиматум. НО. Контракт футболист подписал с клубом, а не с болельщиками. Это просто бизнес. Работа такая. Поэтому, любое высказывание болельщиков - это просто частное мнение, которое НИ КАК не влияет на работу команды, клуба или чего там ещё.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > gor77 12 августа 2016, 10:43

      Слова болельщиков влияют на настроение футболистов, на эмоции, а в остальном Вы правы

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > gor77 12 августа 2016, 10:47

      А если болельщик тупой , он может при встрече избить футболиста, вот так отобразится его игра, на его лице.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 августа 2016, 09:36

      Пока они играют за деньги, а не за честь клуба.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 августа 2016, 09:28

      А за кого они играют? Клуб середняк.. Ниче особого из себя последние лет 15 ниче не представляющий...

      -2
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 12 августа 2016, 08:37

      Как врач газовой горелки, могу с уверенностью сказать, что Спартак интересней смотрится клуба дзюб.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 августа 2016, 08:34

      И ЭТО ПРАВИЛЬНО!

      -1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 12 августа 2016, 08:11

      Какая хорошая позиция и так грамотно составлена

      3
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      Рейтинг: +7991

      nik55 12 августа 2016, 07:10

      пока они отбывают номер а не играют

      4
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      Рейтинг: +2634

      swot1205 12 августа 2016, 05:43

      Золотые слова

      3
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