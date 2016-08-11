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  • «Зенит» готов продать Ломбертса, если получит приемлемое предложение

«Зенит» готов продать Ломбертса, если получит приемлемое предложение

11 августа 2016, 21:27
4

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов дал понять, что петербургский клуб расстанется с защитником команды Николасом Ломбертсом в том случае, если получит за него приемлемое предложение. Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему бельгийцу проявляет «Бешикташ».

– Может ли Ломбертс покинуть «Зенит»?

– У него еще довольно длительный контракт. Но опять же, вспомните ситуацию с Халком – можно продать и купить любого. Если будет приемлемое предложение, мы готовы продать футболиста. Но не забывайте, что любой контракт – взаимная ответственность. Он подписывал соглашение на определенных условиях, которые нужно выполнять. Здесь нет места эмоциям, желаниям – нужно отработать контракт до конца.

– Мирча Луческу недавно сказал, что футболисты стали очень дорогими...

– Не стоит рубить сплеча. Новая команда, он видит потенциал игроков... Луческу – гиперопытный тренер. И он способен принять все правильные решения в этой ситуации.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бешикташ Зенит Ломбертс Николас Митрофанов Максим
Комментарии (4)
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Garrincha58
1470949437
а кто его купит?
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арейская
1470951778
Да знаем мы , что готов, с июня уже эта информация идёт, видимо подогревают интерес к нему, чтобы продать подороже
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SARSAD
1470955038
Осталось 20 дней, начинается реклама футболистов на выход. Витсель, Гарай, Ломбертс
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