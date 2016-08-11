«Зенит» готов продать Ломбертса, если получит приемлемое предложение

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов дал понять, что петербургский клуб расстанется с защитником команды Николасом Ломбертсом в том случае, если получит за него приемлемое предложение. Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему бельгийцу проявляет «Бешикташ».

– Может ли Ломбертс покинуть «Зенит»?

– У него еще довольно длительный контракт. Но опять же, вспомните ситуацию с Халком – можно продать и купить любого. Если будет приемлемое предложение, мы готовы продать футболиста. Но не забывайте, что любой контракт – взаимная ответственность. Он подписывал соглашение на определенных условиях, которые нужно выполнять. Здесь нет места эмоциям, желаниям – нужно отработать контракт до конца.

– Мирча Луческу недавно сказал, что футболисты стали очень дорогими...

– Не стоит рубить сплеча. Новая команда, он видит потенциал игроков... Луческу – гиперопытный тренер. И он способен принять все правильные решения в этой ситуации.