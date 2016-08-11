Амбарцумян: «В ЦСКА мало доверяют молодым футболистам»

Полузащитник «Мордовии» Армен Амбарцумян рассказал о том, почему принял решение уйти из молодежной команды ЦСКА.

– Больше трех лет ты отыграл в молодежной команде ЦСКА. Была ли возможность пробиться основной состав?

– Учитывая мою позицию на поле, шансов было совсем немного. Тогда в армейском клубе мало доверяли молодым футболистам. Особенно, если это касалось опорной зоны или в целом центра поля. Акцент, в основном, делался на опытных игроков.

– После ЦСКА ты перебрался во второй дивизион.

– Да, тогда не получилось найти себе команду в первой лиге, и было решено продолжить работу в пензенском «Зените». Отыграл там сезон, а потом пригласили в Армавир.

– Прошедшей весной твой агент говорил, что у тебя были предложения от клубов РФПЛ.

– Предложение было, но не сложилось. Когда сезон уже закончился, мне сказали, что есть вариант с «Мордовией». Я немного подумал и согласился. Уже тогда знал, что в команде собираются очень хорошие игроки. Да и до дома мне отсюда не так далеко ехать.