Варди: «Муса имеет отличную скорость и умеет решить момент»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди уверен, что приход форварда Ахмеда Мусы сделает нападение «лис» еще сильнее.

«Я наблюдал, как этот футболист играл в Лиге чемпионов, когда он выступал за ЦСКА, и он всегда имел отличную скорость и результативно решить момент.

Буду надеяться, что в нашей атаке появятся новые, яркие краски. Это хорошо, что конкуренция возросла. Чем больше она будет, тем больше каждый выкладывается на тренировочном поле, желая попасть в стартовый состав. Это пойдет на пользу клубу», — сказал Варди в интервью Leicester Mercury.