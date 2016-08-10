Селюк: «Если Погба стоит 110 миллионов, то Яя Туре – все 200»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал переход Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Считаю, Погба не стоит этих денег. Если Поль стоит 110 млн, то Яя Туре тогда — все 200! Да, очень хороший игрок, но тут сработала рекламная кампания — то его «Барса» хотела, то «Реал». Не забывайте, немногие из Серии А звездят в Англии. Балотелли тоже приезжал в АПЛ за большие деньги из Италии. И где он сейчас? В свое время Фергюсон, разочаровавшись в Поле, отпустил его из «МЮ» бесплатно. Посмотрим... Может, он тогда и был прав. Но я отдал бы должное Моуриньо. Руни, Ибрагимович, теперь Погба — в одной коробке. Португалец умеет работать с большими игроками. Есть тренеры, которые этого боятся», – заявил Селюк.