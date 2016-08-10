Агент Ломбертса: «Бешикташ» в ближайшее время сделает конкретное предложение «Зениту»

Сантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».

«Бешикташ» действительно намерен приобрести Николаса и в ближайшее время планирует сделать конкретное предложение «Зениту» сразу, как только клубы найдут взаимопонимание по поводу его трансферной стоимости.

Думаю, что предложение будет сделано на отличных условиях для 31-летнего центрального защитника. При этом я уверен, что мистер Луческу не будет иметь каких-либо проблем в случае ухода Николаса», – заявил Верхлуст.