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    Семин: «Локомотив»? Пока не могу ничего говорить»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в московский клуб.

    – В «Локомотиве» сменилось руководство. Есть вероятность, что вы придете в клуб в каком-либо качестве?

    – Если что-то будет – буду комментировать. Пока не могу ничего говорить.

    – Но у вас еще остается тренерский запал?

    – Обязательно! Это же моя профессия.

    – Например, Валерий Газзаев стал управленцем, должен баллотироваться на пост президента РФС. Вы себя видите все-таки тренером?

    – Поживем – увидим. Увидим, чем будем жить.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.08.2016 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      sergan113 10 августа 2016, 19:14

      Доставай знаменитую шапочку, мы не против.

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      Рейтинг: +58

      Nooki 10 августа 2016, 18:44

      Было бы интересно глянуть на это!!)))

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