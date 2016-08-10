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    Семин и Лоськов могут вернуться в «Локомотив»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что железнодорожники рассматривают возможность возвращения в московский клуб Юрия Семина и Дмитрия Лоськова.

    – Кандидатуру главного тренера обсуждали?

    – Мое мнение – главного тренера должен назначать президент клуба. Совет директоров не должен в это вмешиваться. Если этим будет заниматься совет директоров, то тогда зачем нам нужны люди, которые занимаются спортивным направлением. По поводу нового специалиста никаких разговоров не вели и не будем.

    – Может ли в клуб вернуться Юрий Семин?

    – Переговорим с новым руководством клуба. Я считаю, что опыт Юрия Павловича нужно использовать. Поговорю с ним по этому поводу.

    – Семину будет предложена должность вице-президента?

    – Пусть руководители клуба примут решение. Опыт Юрия Павловича должен быть использован, как и других ветеранов и знаковых людей для клуба. Это правильно. Так делается в западных командах.

    – Значит, и до Лоськова может очередь дойти?

    – Посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2016 15:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +90

      Romashin 10 августа 2016, 17:36

      Приятная новость. Куда-нибудь на управляющую должность. Тренером хотелось бы видеть Бердыева.

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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 10 августа 2016, 16:02

      Шпалыча верните)) При нем Локо был красивым и играющим.

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