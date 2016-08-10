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    Стогниенко: «Бердыев сможет привести «Спартак» к чемпионству уже в следующем году»

    Футбольный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал возможное назначение главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева в «Спартак».

    – Способен ли Бердыев сделать «Спартак» чемпионом уже в этом году?

    – Нет. Но если вы меня спросите, способен ли он бороться за чемпионство в следующем году, я отвечу, что да. Одного сезона Бердыеву хватит, чтобы выстроить игру команды. Но для того чтобы претендовать на чемпионство, в борьбу надо вступать с уже построенной игрой, а не выстраивать ее по ходу. Думаю, что в конце сезона мы уже сможем увидеть отлаженную игру «Спартака».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2016 13:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 августа 2016, 20:53

      Может и сможет - совершенно различные понятия. Первое здесь носит характер предположительного, а второе, скорее, утвердительного. И если уж подгонять заголовок под смысл слов Стогниенко, то никак не с глаголом в будущем времени.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2016, 19:48

      Повезло Спартаку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Romashin 10 августа 2016, 17:44

      Не верю в Спартак. Кто и составит конкуренцию бомжам и ЦСКА, так это Краснодар.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 10 августа 2016, 16:53

      Ещё один предсказатель...
      Заколебали эти ОРАКУЛЫ, типа умники и предсказатели,
      Давайте просто смотреть футбол, его величество ГОЛ!!!
      А тем, у кого имя Спартак пробивает словесный понос,
      ХХХ в нос.

      6
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 августа 2016, 16:31

      Из Курбана - сделали Спасителя российского футбола, а может оказаться ПШИКОМ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 10 августа 2016, 16:29

      Конец чемпионата в следующем году, так что только в следующем)

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 10 августа 2016, 16:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да никуда он никого не приведёт ! случайное второе место после провала Зенита и Краснодара и уже вознесли Бердыева незнамо куда . вот он уже месяц цену себе набивает , а лучше бы попытался хотя бы в группу выйти , очки для УЕФА набрать

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > serhz 10 августа 2016, 17:43

      Он и убежал из Ростова, потому, что знает, что не сможет команда с ним добротно сыграть в ЛЧ и РФПЛ.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 августа 2016, 15:30

      Курбан может и в этом сезоне привести Спартак к чемпионству, для этого есть деньги и гениальный талант тренера.

      4
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      Рейтинг: +151

      Niepel 10 августа 2016, 15:23

      Откуда у Стогниенко такая уверенность! Ничего таким составом и Бердыев не сделает. Не надо лепить из Бердыева Всемогущего! А Стогниенко ещё слабоват для оракула! Пусть лучше русский язык учит! А то "игрок не поспел к мячу". Поспевают "тыквы" в нашей сборной!

      -2
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      Рейтинг: +96

      Naque 10 августа 2016, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это последний сезон у КББ. И опять в Ростов.

      -4
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