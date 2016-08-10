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    Бердыев требует у «Спартака» 100 миллионов на трансферы за два года

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может стать новым наставником «Спартака». Сообщается, что в ходе переговоров 63-летний специалист потребовал у руководства красно-белых трансферный бюджет не менее 100 миллионов евро в ближайшие два года.

    Также отмечается, что Бердыев планирует устроить в «Спартаке» глобальную перестройку. Он намерен поменять в клубе врачей, администраторов и тренеров.

    Из футболистов в команду могут прийти Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев и Баштуш. Не исключен вариант и с трансфером Сердара Азмуна.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.08.2016 13:00
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 10 августа 2016, 22:26

      Крбану для чемпионства хватит и 100 лямов а вот Луческу и 300 мало будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 10 августа 2016, 21:48

      Если Источник: БИЗНЕС Online, то о чем окромя денег можно говорить?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 10 августа 2016, 21:06

      лучше бердыев пусть сборной займется.а каррера пусть спартак тренирует .

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 10 августа 2016, 18:10

      100 миллионов евро это больше чем 7 миллиардов рублей. Даже на два года многовато. Хотя бы раза в два поменьше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 10 августа 2016, 17:58

      Зачем лить такую ересь???

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 17:52

      Теперь Спартак будет называться Ростов-Спартак(Москва).

      -2
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 > vladimir-7 10 августа 2016, 18:28

      Или Спартак (Ростов)

      -1
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 10 августа 2016, 17:17

      Ну если Путин не дурак думаю в этом году прекратится бешенное вливание в Зенит,иначе он потеряет миллионы голосов,всё таки страна живёт не одним Питером,и даже насрать нам всем на питер,ЕСТЬ РОСТОВ,,,САРАТОВ,,,,ПЕНЗА,,,,,САМАРА

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > slavutiq70 10 августа 2016, 17:46

      Да им давно плевать на нас,не витайте в облаках

      0
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > vvv246 10 августа 2016, 21:43

      Да ты больной Питерский иждевенец

      -1
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > slavutiq70 10 августа 2016, 23:21

      А Ростов Саратов Самара и Пенза это и есть Россия

      -1
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      Рейтинг: +26735

      slavutiq70 > андрей андреев 10 августа 2016, 23:27

      А давайте сделаем что бы не плевать было

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > slavutiq70 11 августа 2016, 09:52

      Если вы и правда так думаете,то нас всего 14%,остальным это нравится.Хотя "народ"быстро меняет своё мнение

      -1
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      Рейтинг: +7

      max_alimpiev 10 августа 2016, 17:10

      Слухи,ссут как мухи

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 августа 2016, 17:07

      Слухи и не более.

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 августа 2016, 16:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сумма приемлемая на два то года,но лезть в админ дела....по моему тренер команду тренерует ,а не кадровые вопросы решать,а если он и совет директоров перекроить предложит?

      -4
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      Рейтинг: +88

      Marvianu > Каратель 10 августа 2016, 16:48

      Работать будет как тренер, но зовут его как спасателя

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Marvianu 10 августа 2016, 16:55

      так может чего то добиться,как с ростовом(там ведь он ничего не менял и на трансферы денег не просил),а уже потом что то улучшать,а то окажется как и все на год пришёл,а дел наворотит на пятилетку

      -2
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