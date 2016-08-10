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    Карпин не получал предложений от «Ростова» и «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Армавира» Валерий Карпин заявил, что не получал от «Ростова» и «Локомотива» предложений возглавить команду, отметив, что на данный момент сосредоточен на работе на телевидении.

    «Хорошо, что люди из «Локомотива» и «Ростова» сказали правду. Не было никаких звонков, ничего не было. Не надо обращать внимания на слухи. Я пока на «Матч ТВ», а что будет дальше – неизвестно», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2016 01:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 08:46

      Карпин никаких предложений от всех команд никогда не получит! Как сказал
      бы Дзюба- тренеришка.

      -1
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      Рейтинг: +2634

      swot1205 10 августа 2016, 07:00

      Жаль конечно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 10 августа 2016, 06:54

      Карпин уезжает в Испанию.Там дел невпроворот. Потом на родину,в Эстонию.
      Старикам помочь. Евросоюз не кормит,а только вооружается.Такие дела....

      -2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 10 августа 2016, 02:04

      он ждёт предложения от МС когда гвардиолу уволят после трёх матчей (проигрышей)

      0
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 10 августа 2016, 01:54

      Неужели в этом сезоне так и будем Валеру-Верим по ТВ видеть(

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > SARSAD 10 августа 2016, 03:02

      Не смотри ёпт

      1
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