Карпин не получал предложений от «Ростова» и «Локомотива»

Бывший главный тренер «Армавира» Валерий Карпин заявил, что не получал от «Ростова» и «Локомотива» предложений возглавить команду, отметив, что на данный момент сосредоточен на работе на телевидении.

«Хорошо, что люди из «Локомотива» и «Ростова» сказали правду. Не было никаких звонков, ничего не было. Не надо обращать внимания на слухи. Я пока на «Матч ТВ», а что будет дальше – неизвестно», – сказал Карпин.