Жвачкин: «Томь» обладает короткой скамейкой»

Президент «Томи» Сергей Жвачкин прокомментировал старт команды в новом сезоне Премьер-Лиги. В частности, Жвачкин дал ясно понять, что томский клуб намерен приобрести несколько футболистов.

«Видите, как команда с «Локомотивом» играла? И первая игра с «Краснодаром» – несмотря на проигрыш, совершенно зря ругали: если внимательно посмотреть, почерк чувствуется. В принципе, состав мне нравится, и Валерий Петраков найдeт каждому футболисту свои слова. Но у команды очень короткая «скамейка». Приходится новых игроков брать, они же играют «с колeс». По потенциалу у нас замечательная команда, надо раскрыть еe», – сказал Жвачкин.