Мостовой: «Спартак» много лет не выигрывал, но рано или поздно это случится»

Бывший хавбек «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении в клуб Курбана Бердыева.

«Я о Бердыеве говорил еще в прошлом году, но многие тогда отвечали, что он «не спартаковский тренер». Сейчас, вероятно, эти же люди будут поддерживать кандидатуру Карреры, которого до этого и знать никто не знал (смеется). В целом меня поражают некоторые события из российского футбола, я уже запутался в происходящем. Команда занимает второе место в чемпионате России, в шаге от группового этапа Лиги чемпионов, и вдруг тренер прощается с клубом и уходит. И никто не знает, куда этот тренер в итоге уйдет. А зачем тогда нужен был Каррера и еще несколько новичков в штабе? Я же говорю, уследить за всем не успеваю (смеется).



Что же касается оборонительного стиля игры Бердыева, то любая команда и любой футболист должны стремиться к титулам. «Спартак» много лет не выигрывал, но рано или поздно это случится, если не сегодня, то завтра. Так или иначе, «Спартак» постоянно находится в поисках выхода из положения. И Бердыев доказал в «Ростове», что он достоин возглавить красно-белых. Он взял серебро с командой, которая непонятно в каком состоянии находилась, и вышел в Лигу чемпионов с футболистами, которые ранее об этом и не мечтали. Все это украшает его резюме, это огромный показатель. Однако возвращаясь к вышесказанному, ко всему этому я отношусь с иронией. Не совсем представляю, чтобы описанные выше истории происходили в топ-чемпионатах. Хотя там есть «Палермо», там тоже свои истории есть», – сказал он.