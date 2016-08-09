Рейнгольд: «Спартак», имея громадное преимущество, опять мог потерять очки»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу москвичей в игре с «Крыльями Советов» (1:0) во 2-м туре Премьер-Лиги.

«Спартак» создал огромное количество моментов, счет не соответствует тому, что происходило на поле. Хотя, откровенно говоря, и победу могли упустить. Свое нужно реализовывать. При таком преимуществе надо умудриться не забить. Команда играла на публику, болельщикам наверняка понравилось, но я не знаю с какой стороны на это все глядеть. То, как «Спартак» не использовал свои моменты, – это детский сад какой-то!



Хорошо, что играли против «Крыльев», а то могло закончиться все иначе. Реализация говорит о нервозной обстановке внутри команды, ввиду смены тренера, вылета из Лиги Европы и ходящих вокруг слухов. По крайней мере, «Спартак» разыгрывал интересные комбинации и в атаке мне очень понравился. В обороне «продолжение следует». Все видели, что в концовке матча «Спартак», имея громадное преимущество, опять мог потерять очки. Работы в этой команде – непочатый край, и если придет Курбан Бердыев, ему нужно будет весь свой опыт и ум приложить, чтобы решить эти проблемы «Спартака» в защите. Так в обороне играть нельзя! В целом хочу поблагодарить ребят за 3 очка.



При всем уважении к «Крыльям Советов», но это слабая команда, которую дома нужно было обыгрывать с большим счетом. Георгий Лория просто невероятный поймал кураж. В первом тайме он после своих сейвов улыбался. Это просто издевательство над «Спартаком»! Он, наверное, думал: «Ребята, вы вообще в футбол играть умеете»? Ну как Глушаков не попал в пустые ворота? Смех и грех! Лория – лучший игрок матча. А игрокам «Спартака» не хватало умения и мастерства в решающих фазах атак.



Промес, например, очень много берет игру на себя, но делает это не там, где нужно. Ты бери на себя в штрафной, а в середине поля разыгрывай, вокруг партнеры. Огромное количество моментов запорол именно голландец вместе с Зе Луишем, они не реализовывали усилия всей команды. Над этим всем нужно работать. 3 очка есть 3 очка, могло быть и хуже. При полном преимуществе в итоге могли уйти со слезами.



Лидерство? Все это до первого серьезного выезда, я не верю в то, что победная серия «Спартака» затянется надолго. Это основано на игроках задней линии, а также на хавбеках, которые не готовы к решению больших задач. Для этого должна быть большая дисциплина, должен быть игровой почерк и стабильность. Первый серьезный выезд будет уже в следующем туре, мы едем в Казань. Вот там и посмотрим, на что способен «Спартак», а пока в длительную победную серию я не верю», – сказал он.