Беленов: «Врба – сильный тренер»

Вратарь «Анжи» Александр Беленов рассказал о том, как наставник команды Павел Врба отреагировал на поражение своих подопечных в игре с «Амкаром» (0:2). Напомним, что встреча проходила в рамках 2-го тура РФПЛ.

– Вам удалось отбить во втором тайме пенальти и на какое-то время оставить команду в игре. Часто удается отражать 11-метровые в официальных матчах, на тренировках?

– Удается, но специалистом по пенальти себя не назвал бы. Да и какой бы ты ни был специалист, если игрок уверенно пробивает – в верхний угол сильно – ничего не сделаешь.

– Гадали или по удару стояли?

– Секрет фирмы (улыбается).

– С ЦСКА, по мнению Врбы, вы сыграли на пределе сегодняшних возможностей. А в игре с «Амкаром» насколько были далеки от своего максимума?

– Думаю, «Амкар» по составу, по уровню организации не превосходит «Анжи». Поэтому, естественно, такой счет – это итог череды ошибок.

– Главный тренер «Анжи» производит впечатление интеллигентного и демократичного наставника. А напихать может?

– В принципе, вчера в раздевалке это и было (смеется). Разговоры на повышенных тонах, разумеется, внутри команды остаются. Могу сказать, что Врба – сильный тренер. Он это доказал своей работой в Чехии и со сборной. Нам надо перестраиваться, более внимательно слушать его и постараться как можно скорее наладить командную игру, потому что собраны индивидуально хорошие футболисты. Но сборы были не такие долгие, чтобы мы наладили какие-то тактические моменты, притерлись друг к другу.

Надеюсь, через игры процесс пойдет намного быстрее.