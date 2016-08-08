Глушаков: «Если я скажу, что Моуринью хочу, мне Моуринью дадут?»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал рокировку на тренерском мостике красно-белых.

«Не хочу сравнивать Карреру и Аленичева. Это командные дела. За день до матча провели много теоретических занятий. Думаю, это дало результат. Тренировки изменились, но мало времени прошло, об этом говорить нет смысла.

Следим ли за новостями про тренера? Что следить. Наше дело – тренироваться и играть. Если я скажу, что Моуринью хочу, мне Моуринью дадут?», – заявил Глушаков.