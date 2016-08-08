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    Глушаков: «Если я скажу, что Моуринью хочу, мне Моуринью дадут?»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал рокировку на тренерском мостике красно-белых.

    «Не хочу сравнивать Карреру и Аленичева. Это командные дела. За день до матча провели много теоретических занятий. Думаю, это дало результат. Тренировки изменились, но мало времени прошло, об этом говорить нет смысла.

    Следим ли за новостями про тренера? Что следить. Наше дело – тренироваться и играть. Если я скажу, что Моуринью хочу, мне Моуринью дадут?», – заявил Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2016 22:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 августа 2016, 09:43

      А чего Моуринью, сразу ИШАКА.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 августа 2016, 06:48

      наверное это бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 9 августа 2016, 01:33

      да он тебя сразу сольет

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 9 августа 2016, 01:00

      пендаля тебе дадут.. сильного.. под сраку.. и все "хотелки" сразу пропадут

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 9 августа 2016, 00:44

      грязный извращенец )))

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 9 августа 2016, 00:35

      маура хочет:) на лавке сидеть вечно хочет .он таких как ты за отбросы считает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 августа 2016, 00:34

      Да, времена изменились... Когда-то герой знаменитого фильма "Мимино" произносил: "Ларису Ивановну хочу", теперь хотят ... "Моуринью"... :-(((((

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 августа 2016, 22:47

      смотря как ты его захочешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1892

      multiscan 8 августа 2016, 22:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А не пропаганда ли, слова Глушакова, ну... понимаете чего?

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > multiscan 8 августа 2016, 22:58

      Локомотивизма.

      0
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      Рейтинг: +1892

      multiscan > Тraumtanzеr 9 августа 2016, 14:52

      Последние 4 буквы вы угадали - браво! Правда, с остальными 11 - промахнулись!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > multiscan 9 августа 2016, 16:32

      ты под чем?

      -1
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      Рейтинг: +1892

      multiscan > Тraumtanzеr 9 августа 2016, 21:18

      А мы уже на "ты"? Я, между прочим, на 26 лет старше! Кстати, на пошлые и идиотские вопросы я не отвечаю!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > multiscan 10 августа 2016, 01:31

      Мне все равно на сколько ты старше, хоть на сто, уважение заслужить надо.И да, если уж на столько старше, то не стыдно писать такие вещи?Или в заднице до сих пор детство свербит?

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