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    Форвард «Удинезе» проходит медобследование в «Крыльях Советов»

    Нападающий «Удинезе» Кристиан Паскуато может продолжить свою карьеру в российской Премьер-лиге. В данный момент футболист проходит медобследование в составе «Крыльев Советов».

    «Паскуато в данный момент проходит медобследование», – сказал генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

    В случае успешного прохождения процедуры, футболист подпишет арендный договор. «Крылья» будут иметь приоритетное право выкупа игрока по его окончании. Ранее 27-летний Паскуато выступал на правах аренды в составе «Ливорно» и «Пескары».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2016 17:46
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