Хесе официально стал игроком «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Хесе Родригес официально завершил свой переход в стан «ПСЖ». Известно, что контракт футболиста с французским клубом рассчитан на пять лет. Сумма трансфера не уточняется, но ранее появилась неофициальная информация, что она равна 25 миллионам евро.

«Клуб выражает признательность за годы преданного профессионализма, который футболист проявлял начиная от молодежной академии и заканчивая первой командой. «Реал» желает Хесе удачи в новой команде», – говорится в заявлении испанского клуба.

В прошедшем сезоне Хесе провел в составе «Реала» в Ла Лиге 28 матчей, в которых отметился пятью забитыми голами, а также шестью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 14 миллионов евро.