Олимпийский чемпион Мудранов: «Я не настолько наглый, как Кокорин и Мамаев»

Олимпийский чемпион дзюдоист Беслан Мудранов, принесший первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде-2016, затронул тему уровня игры футболистов национальной команды.

«Даже не надеялся, что наши футболисты что-то выиграют. Когда сборная играет вничью и радуется... Я этого вообще не понимаю! С Англией в конце сравняли счет, а радовались так, будто стали чемпионами Европы. Не понимаю.

Закачу ли теперь вечеринку, как Кокорин и Мамаев? Я не такой наглый. Пока не думал, на что потрачу премиальные. Надеюсь, что медаль меня не испортит. Я не любитель наглости.

Что могу пожелать футболистам сборной России? Лучше тренироваться. Такое ощущение, что для наших футболистов главное деньги», – заявил Мудранов.