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  • Олимпийский чемпион Мудранов: «Я не настолько наглый, как Кокорин и Мамаев»

Олимпийский чемпион Мудранов: «Я не настолько наглый, как Кокорин и Мамаев»

7 августа 2016, 06:01
25

Олимпийский чемпион дзюдоист Беслан Мудранов, принесший первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде-2016, затронул тему уровня игры футболистов национальной команды.

«Даже не надеялся, что наши футболисты что-то выиграют. Когда сборная играет вничью и радуется... Я этого вообще не понимаю! С Англией в конце сравняли счет, а радовались так, будто стали чемпионами Европы. Не понимаю.

Закачу ли теперь вечеринку, как Кокорин и Мамаев? Я не такой наглый. Пока не думал, на что потрачу премиальные. Надеюсь, что медаль меня не испортит. Я не любитель наглости.

Что могу пожелать футболистам сборной России? Лучше тренироваться. Такое ощущение, что для наших футболистов главное деньги», – заявил Мудранов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (25)
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alex kidn
1470538957
Пижон
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Алексей1988
1470539848
Конечно не такой "наглый", потому, что бабок не хватит )))
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Smoking_dog
1470543922
Молодец
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niarmed311082
1470546884
молодец мужик....
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Chernyi Lis
1470550377
Нормально сказал, если что ушатает обоих
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richi
1470551030
По моему, как раз наглость из него и прет.
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greck
1470554483
по-моему он им завидует...
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JUVENTINO-666
1470559331
Если играешь за честь страны, ты должен быть готовым ко всему, а не беречь себя как девочки. Если нет, так нехрен делать в сборной и позорить Великую страну.
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JUVENTINO-666
1470559546
Сужу по игре сборной на ЧЕ 2016, никакой самоотдачи, как будто все друг на друга обижены, а то что они творили с капитанской повязкой это вообще позор.
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JUVENTINO-666
1470559777
Так что, вообщем Мудранов прав. Чморить надо таких игроков представляющие страну, и у которых не болит душа. Чтобы другие видели
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