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    Темников: «Было ощущение, что выйду на поле и забью»

    Защитник московского «Динамо» Иван Темников в разговоре корреспондентом «Бомбардира» Иваном Адаменко сказал, что расстроен тем, что не вышел на поле в матче с «Волгарем» (5:0) с первых минут.

    – Огорчения было от того, что главный тренер меня посадил на скамейку. Видимо, где-то моя игра не устроила его, но мне ничего по этому поводу не сказали. Очень хотелось выйти и доказать, что я и дальше достоин появляться на поле с первых минут.

    – У «Динамо» голы шли один за одним. Было ли у вас ощущение, что выйдете и забьете?

    – Если честно, то думал об этом, ведь «Динамо» много атаковало, создав кучу моментов у ворот «Волгаря». Жена тоже верила, что я смогу отличиться.

    – После столь крупной победы дадут ли команде лишний выходной?

    – Нет, да и некогда нам отдыхать. Завтра с утра уже начнем готовиться к следующему сопернику.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2016 22:45
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 7 августа 2016, 06:19

      Ваня в Томи был лучшим

      -1
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