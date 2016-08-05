Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Московское «Динамо» встретится с «Балтикой» в 1/32 финала Кубка России

    Сегодня состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России. Игры пройдут 24-25 августа.

    «Балтика» – «Динамо» Москва
    «Динамо» Санкт-Петербург/»Долгопрудный» – «Тосно»
    «Текстильщик»/»Солярис» – «Химки»
    «Торпедо «Владимир/ЦРФСО – «Шинник»
    «Торпедо» Москва/»Динамо» Брянск – «Мордовия»
    «Витязь»/»Калуга» – «Тамбов»
    «Металлург» Липецк/»Энергомаш» – «Кубань»
    «Афипс»/»Черноморец» – «Факел»
    «Биолог»/СКА Ростов – «Спартак» Нальчик
    «Легион-Динамо»/»Машук-КМВ» – «Волгарь»
    КАМАЗ/»Челябинск» – «Нефтехимик»
    «Волга» Ульяновск/»Сызрань-2003» – «Сокол»
    «Динамо» Барнаул – «Енисей»
    «Тюмень» – «Сибирь»
    «Сахалин» – СКА Хабаровск
    «Чита» – «Луч-Энергия».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 6 августа 2016, 16:19

      Нужна победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 августа 2016, 15:52

      О кстати, точно кубок же еще есть. Любопытно будет посмотреть на Динамо с командами РПЛ. По фамилиям то состав точно ослаб, а вот по пережратости точно есть улучшения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > FanatSerj 6 августа 2016, 16:20

      Оздоравливаемся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11