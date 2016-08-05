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    Кришито: «В Италии писали, что Кокорин – сумасшедший»

    – Когда после победы в Суперкубке вы вошли в раздевалку со словами «Где Кокорин?», стало ясно, что об истории с ним знают не только игроки-россияне.

    – Так оно и есть. Мы тоже в курсе.

    – Не считаете ли вы, что на Кокорина и Мамаева в России набросились слишком жестко?

    – Пресса несколько переборщила, как мне кажется. Конечно, после поражения России на Eвро туда не нужно было идти, но Саша – молодой игрок, зарабатывает деньги сам и тратит их как хочет. Тем более, как сейчас пишут, шампанское он не покупал. В любом случае, очень рад, что Кокорин сейчас с нами. Считаю, в этом году Саша поможет нам выиграть чемпионство.

    – Вы узнали об этой истории из российских СМИ или итальянских?

    – Итальянских. Все те же цифры приводили. И писали, что он – сумасшедший.

    – Окажись в этой истории итальянский игрок, реакция была такой же?

    – Да. Вспомните, что писали в свое время про Балотелли. Это пресса и ее работа. Такие истории продаются, поэтому и раздуваются.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2016 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 августа 2016, 23:16

      Будьте проще, господа! Ну оторвались вместе с половинками, отдохнули...может, потусовались с кем им надо. Они же клубные игроки, во всех смыслах этого слова. А сборная - это для многих игроков не команда, не бабло, а просто рейтинг. Ну, а Россия-матушка добрая - ведь всегда простит и примет! Только яркой игрой смогут эти мажоры искупить вину перед страной. С ув.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 5 августа 2016, 11:47

      Ненависть к России выросла во всём мире за последние годы. Что же нам, россиянам, теперь ходить строем, держась за руки во главе с представителем ФСБ? Правильно сделали Кокорин с Мамаевым, стресс ведь надо снять. И по-жлобски они поступили не выкатив шампусика "от нашего стола-вашему".

      -3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 августа 2016, 00:56

      Да ничё он не сумасшедший,а просто ёбнyтый!

      4
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