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    Кришито: «У сборной России сильные футболисты, но им нужно изменить менталитет»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что российским футболистам необходимо раскрепоститься и почувствовать себя сильными.

    – В прошлом сезоне вы сказали: «Из-за лимита на легионеров я не играю и хочу поговорить с руководством клуба». Поговорили?

    – Сейчас-то я играю, значит, все хорошо.

    – Какую-нибудь пользу для российского футбола в лимите видите?

    – Если посмотреть на результаты Евро, он, по-моему, не очень-то помог. Когда человек хорошо играет, неважно какой национальности – он должен выходить на поле.

    – Что нужно сделать, чтобы на ЧМ-2018 Россия выступила лучше?

    – Я ведь каждый день вижу российских игроков и могу сказать – это сильные футболисты. Потенциал у них – огромный. Но вот в менталитете надо что-то менять.

    – Что именно вы имеете в виду?

    – В сборной российские ребята не должны играть только ради того, чтобы просто играть. Они должны чувствовать себя сильными, раскрепоститься, выходить на поле с большим удовольствием.

    – Как далеко в таком случае способна пройти Россия?

    – Вплоть до финала. Но не дальше Италии (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 23:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 августа 2016, 20:30

      Да,нашим надо бросить пить и начать строить новую,счастливую жизнь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 5 августа 2016, 13:03

      Кришито прав однозначно!

      Вот что пишут ученые:
      "Российское - не любовь к дисциплине и методичности, жизнь по душе и настроению, смена настроения от миролюбия, всепрощения и смирения к беспощадному бунту на полное уничтожение - и обратно. Русский менталитет живет скорее по женской модели: чувство, мягкость, всепрощение, реагируя плачем и яростью на последствия такой жизненной стратегии."

      Но что с этим делать?... От туда же и "коллектив" , "мне что, больше всех надо.." , " я как все" и прочее... Лимит не лимит ни чего не исправит.

      1
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      Рейтинг: +14

      leoniki16 5 августа 2016, 11:47

      Проблема в менталитете очевидная.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 августа 2016, 08:22

      Зарплаты им надо менять,а не менталитет.

      3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 5 августа 2016, 00:05

      эх

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 августа 2016, 23:57

      это он про товарняк 3-0 не помнит))

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 августа 2016, 23:40

      Ну Италию то мы всегда обыграем.

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann > Zeff 5 августа 2016, 01:46

      В товарняке.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > AlMann 5 августа 2016, 05:16

      Во сне )

      2
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