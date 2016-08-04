Селюк: «Анжи» подставил Траоре с судебными приставами»

Я не знаю обстоятельств дела, но вот версия Селюка не выдерживает просто никакой критики. Для того, чтобы вмешались судебные приставы, требуется судебное решение, потом вступление его в законную силу, затем передача исполнительного листа для возбуждения исполнительного производства и т.д., и т.п. В ходе всего этого долгого и чисто процессуального пути, Траоре мог обжаловать все решения, что затянуло бы явление к нему приставов ... Проще говоря, по гражданскому делу о непогашенном кредите, на "всё про всё" ушёл бы примерно ГОД. Месяцем больше - месяцем меньше...
Так каким, интересно, образом, махачкалинский «Анжи» мог "подставить Траоре с судебными приставами"? У них в штате пророк? И он год назад знал не только о том, что Траоре перейдёт в ЦСКА, но и о том, что "Анжи" не покинет РФПЛ и будет в первом же туре сезона 2016/2017 играть именно с ЦСКА? Если так, то прошу назвать имя этого ПРОРОКА?! Это действительно ФЕНОМЕН! Или, что более вероятно, предлагаю вручить Селюку приз "Самая нелепая "клюква" сезона!"
Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на несколько вопросов о своем клиенте – Ласине Траоре. Напомним, этим летом футболист перешел в московский ЦСКА на правах аренды. В частности, агент заявил, что махачкалинский «Анжи» подставил Траоре с судебными приставами.
– Как вам первые игры Траоре за ЦСКА?
– Мне иногда смешно читать критиков. Если человек попал в штангу в матче с «Анжи», его надо сразу критиковать? Ребята, это не серьезно. Все у Ласина нормально. А вот «Анжи» повел себя не солидно как-то…
– Вы о чем?
– О той истории, когда накануне игры в Дагестане к Траоре пришли судебные приставы по поводу его неоплаченного кредита. Это нехорошо пахнет.
– Почему?
– Я это связываю с приходом в «Анжи» бригады – Доронченко и Мкртчана, которые просто решили таким образом выбить футболиста из колеи. Это какая-то дешевая подстава, ей богу. «Анжи» в свое время продал Ласина за миллионы и теперь придумывают эту историю с приставами, про 200 тысяч рублей кредита.
– Придумывают? Он не брал кредит?
– Конечно. Траоре получал в «Анжи» 2 миллиона евро, зачем ему оформлять кредит на 200 тысяч рублей? Ну где логика? Да Ласина даже не знает, как оформлять кредиты в России! То есть, я считаю, что это была спланированная акция, чтобы вывести человека из равновесия перед игрой. Некрасиво это, очень некрасиво! Наоборот, «Анжи» должен был тепло принять своего бывшего игрока, который, к слову, забил в два раз больше, чем Это'О. Траоре, кстати, и пострадал из-за Анжи.
– Это как же?
– Когда Гаджиев знал, что Ласина не до конца долечился после травмы и выпускал его в матче со «Спартаком», убивая его… А в данном случае, думаю, Сулейман Керимов не знает о том, кто подстроил всю эту историю с приставами. Надеюсь, выяснит. Потому что это все не солидно.