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    «Химки» интересуются форвардом «Наполи»

    Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев заявил, что российский клуб проявляет интерес к молодому форварду неаполитанского «Наполи» Сому Новотны. Отметим, что Качукаев не стал исключать возможность подписания еще нескольких игроков.

    «Да, мы ведем переговоры с «Наполи» по форварду Новотны. Итальянский клуб не против, осталось услышать мнение футболиста. Также у нас идет диалог с другими европейскими клубами: португальским «Порту», итальянской «Фиорентиной», словацкой «Жилиной», хорватским «Хайдуком», чешской «Спартой». Там есть сильные молодые игроки​», – отметил Качукаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 15:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Reggi Boy 4 августа 2016, 19:15

      Откуда у Химок деньги?

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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 > Reggi Boy 4 августа 2016, 20:13

      У них такой же спонсор как и у МС

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