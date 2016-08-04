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    Рахимов может пропустить игру с «Краснодаром» по состоянию здоровья

    Руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев заявил, что главный тренер команды Рашид Рахимов может пропустить матч второго тура чемпионата России против «Краснодара». Напомним, у специалиста есть проблемы со здоровьем из-за которых Рахимов отсутствовал на матче первого тура. В игре против «Крыльев Советов» командой руководил старший тренер Игорь Ледяхов.

    «Присутствие Рашида Рахимова на матче с «Краснодаром» под вопросом. Температура не падает уже две недели. Если состояние здоровья Рашида Маматкуловича улучшится, то он прилетит накануне игры, но пока он находится на обследовании и лечении в Вене», – отметил Хаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2016 13:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 4 августа 2016, 15:00

      очень жаль . Рашиду здоровья

      2
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    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 4 августа 2016, 13:14

      Желаю Рашиду скорейшего выздоровления и возвращения в команду. Давай Рашид не раскисай я знаю ты сильный характером человек.

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