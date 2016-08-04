«Спартак» примет АЕК в ответном матче Лиги Европы

В четверг, 4 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Спартак» будет принимать АЕК. После выездного ничейного матча у «Спартака» задача простая – не пропустить. Хотя наставник команды Дмитрий Аленичев пообещал играть с акцентом на атаку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» – АЕК. Начало в 19:30, не пропустите!