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    Аленичев: «В матче с АЕКом акцент будет на атаку. Нам нужна победа»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа заявил, что московский клуб будет делать акцент на атаку. Напомним, в первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

    – Вы отмечали, что в первом матче с «Арсеналом» были проблемы с обороной, разрывы. Как устраните это перед АЕКом?

    – Да, нам в первом тайме не хватало компактности. Я говорил об этом ребятам, и завтра этого не должно быть. Акцент сделали на теории на этом. Там много техничных игроков.

    – В матче с АЕКом было три защитника, с «Арсеналом» – пять. Как будет завтра?

    – Я знаю, но говорить не хочу. Акцент будет на атаку. Нам нужна победа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2016 20:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 августа 2016, 12:14

      На всякий,надо 6 защитников.Мало ли,что...

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 4 августа 2016, 03:47

      вперед Спартак

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 августа 2016, 20:57

      Аленичев - акцент нужен на оборону нормальную, тогда будет и победа.

      1
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      Рейтинг: +23

      Тренер Зенита 3 августа 2016, 20:57

      Уважаю Дмитрия Анатольевича. Я хоть и тренер Зенита, но все равно восхищаюсь поставленной игрой Спартака. И подбор игроков у них хорош, не то что у г*вна, которое я тренирую. В общем, удачи Спартаку!

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