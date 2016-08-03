Аленичев: «В матче с АЕКом акцент будет на атаку. Нам нужна победа»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа заявил, что московский клуб будет делать акцент на атаку. Напомним, в первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

– Вы отмечали, что в первом матче с «Арсеналом» были проблемы с обороной, разрывы. Как устраните это перед АЕКом?

– Да, нам в первом тайме не хватало компактности. Я говорил об этом ребятам, и завтра этого не должно быть. Акцент сделали на теории на этом. Там много техничных игроков.

– В матче с АЕКом было три защитника, с «Арсеналом» – пять. Как будет завтра?

– Я знаю, но говорить не хочу. Акцент будет на атаку. Нам нужна победа.