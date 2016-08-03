Радимов: «Зенит-2» прибавляет от тура к туру»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от нового сезона ФНЛ.

«В нашей команде не принято говорить о самоотдаче и характере, поскольку футбол сам по себе это подразумевает. Мы с первого дня условились в нашей команде, что другой подход просто неприемлем. От тура к туру «Зенит-2» прибавляет.

У нас сменилась вся группа атаки, но мы на это не жалуемся, а наоборот – тем интереснее выстраивать игру дальше. Конечно, до идеала пока нам далеко, но прогресс есть. Конечно, нынешний сезон в ФНЛ начинать легче, чем прошлый. По крайней мере, уже знаем соперников, кто на что способен», – сказал Радимов.