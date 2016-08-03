«Наполи» готов продать Стринича в «Зенит» за 6 миллионов

«Зенит» надеется приобрести в летнее трансферное окно защитника «Наполи» Ивана Стринича. Петербургский клуб уже сделал предложение о трансфере хорвата, однако руководство неаполитанцев ответило отказом, так как их не устроила сумма.

Сообщается, что итальянцы готовы отпустить 29-летнего футболиста в Россию только в том случае, если за него будет предложено 6 миллионов евро.

Рыночная стоимость Стринича составляет 5 миллионов. В прошлом сезоне Серии А он провел лишь пять матчей.