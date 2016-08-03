Луческу: «Не вижу большой разницы между Витселем и Погба»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил желание бельгийского полузащитника Акселя Витселя покинуть Санкт-Петербург.

«Могу подтвердить, что Витсель нас покинет. Он отличный парень, никаких проблем нам не создает, не давит на нас. Он просто ждет. Я тоже был футболистом и отношусь к его ситуации с пониманием. Если поступит хорошее предложение, которое устроит и его, и клуб, то это будет отлично.

«Ювентусу» лучше воспользоваться ситуацией, а не тянуть с трансфером. Хотя, возможно, нам удастся убедить Витселя остаться. Аксель всегда играет ключевую роль, за какую бы команду ни выступал. Это универсальный полузащитник, обладающий крепким характером.

Я не вижу большой разницы между ним и Погба, если не считать возраст. Вспомните Евро, на котором француз не сразу смог адаптироваться к новым условиям, а вот для Витселя это точно не стало бы проблемой», – рассказал Луческу.

Напомним, что на Витселя в разное время претендовали «Ювентус», «Наполи» и несколько клубов английской Премьер-лиги.