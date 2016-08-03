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  • Орлов: «Попав в систему Луческу, Аршавин мог бы перезагрузить карьеру»

Орлов: «Попав в систему Луческу, Аршавин мог бы перезагрузить карьеру»

3 августа 2016, 09:31
7

Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов оценил перспективы «Зенита» после ухода Халка и возможного трансфера Акселя Витселя.

– Как «Зениту» в кратчайшие сроки научиться жить без Халка?

– Каждый игрок – подчеркиваю, каждый – обязан включить все свои внутренние резервы. Быть и альтруистом, и эгоистом. Брать игру на себя и играть в пас, интегрируясь в общекомандные действия. Сейчас почему-то все говорят, что при Виллаш-Боаше зенитовцы отдавали мяч Халку и больше ничего не делали. Но ведь это не так! Вспомните – и Смольников здорово атаковал с фланга, и Кришито отлично подключался к атакам, и Шатов великолепно действовал в подыгрыше, обыгрываясь с тем же Халком, и Дзюба был на месте, и Хави Гарсия выполнял колоссальный объем работы. Кстати, сейчас испанец физически готов, как никто другой. Он вообще не проигрывает единоборств! Да, Халк был первой скрипкой, да без бразильца «Зенит» играет в другой футбол, однако теперь у футболистов появилась возможность реализовать себя на качественно ином уровне. Кстати, это первое, что сказал команде Мирча Луческу. Вот что должно было окрылить ребят! На данном этапе идет притирка тренера с игроками, происходит та самая химия внутри коллектива. Взаимопонимание, взаимозаменяемость, перестроения – это важнейшие игровые компоненты! Трудно всем – и тренерам, и футболистам. Но уже видно, что за короткое время команда преобразилась. Для меня это просто удивительно! Я вижу, как бегут футболисты после сборов. И именно на тех, кто играет в атаку, и сделает ставку Мирча Луческу.

– Витсель – отрезанный ломоть или футболист на контракте со всеми вытекающими отсюда последствиями?

– Пятьдесят на пятьдесят. Наберитесь терпения – все решится в августе.

– Стоит ли «Зениту» вернуться к кандидатуре Андрея Аршавина?

– На мой взгляд, Андрей был и остается самым талантливым российским футболистом. Единственное, чего ему не хватало – это тренировочного процесса Луческу. Андрей никогда не любил тренироваться. Попав же в систему Луческу, Аршавин мог бы перезагрузить карьеру. Но все эти вопросы должен решать главный тренер. Вернул же он в «Зенит» Кержакова! Мне кажется, светлая голова Андрея еще пригодилась бы «Зениту».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Халк Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Беспринципный Дима
1470209021
Спартак чемпион!
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Pro100Kid
1470211799
Хватит,наперезагружался уже)Дайте человеку спокойно наиграться перед "пенсией"
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андрей андреев
1470212609
Зене без Халка и ЦСКА без Мусы,кронты.Пока новенькие сыграются...
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Молчуновский
1470214973
В первую очередь Гене Орлову надо самому перезагрузиться.
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Виталий1
1470215831
Уж если Венгер не смог заставить Андрея Сергеевича работать, то и у Луческу вряд ли получилось бы. Так что мы имели возможность наслаждаться только природным талантом (талантищем) Аршавина. Что хватило для того, чтобы стать лучшим футболистом России. А вот "талант, помноженный на труд" мы в его исполнении так и не увидели. Если бы это случилось, то Андрей мог бы войти в историю мирового футбола. Такие таланты рождаются раз в десятиление. Если не реже.
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