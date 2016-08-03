Спортдиректор «Валенсии»: «Требуем от Парехо проявление профессионализма»

Спортивный директор «Валенсии» Сусо Гарсия-Питарч прокомментировал поведение полузащитника команды Даниэля Парехо.

«Мы лишь требуем от Парехо проявление профессионализма. Он ведет себя не совсем корректно и проявляет неуважение к «Валенсии», а также к нашим болельщикам.

Позицию клуба определяют не футболисты. Пареха выступает в данном случае против клуба, его истории и болельщиков. Никогда еще не встречал подобного в футболе поведения», – заявил Гарсия-Питарч.

Напомним, что Парехо пошел на конфликт с тренерским штабом и руководством «Валенсии». Проблема в том, что 32-летний футболист хотел перейти в «Севилью», но «Валенсия» не готова его отпускать. Из-за разного рода высказываний Парехо был отстранен от тренировок с главной командой.