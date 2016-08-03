Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» готов продать Чорлуку за 15 миллионов

    «Спартак» продолжает рассчитывать на укрепление своей оборонительной линии за счет приобретения защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки. На данный момент все переговоры заморожены до 10 августа из-за процесса смены руководства «Локомотива».

    При этом, «железнодорожники» хотели бы выручить за хорватского легионера 15 миллионов евро, а «Спартак» готов выплатить лишь около половины этой суммы – 7 миллионов. Что касается личного контракта, то Чорлуке предложено соглашение на 3 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 06:05
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 3 августа 2016, 11:58

      За такие деньги можно найти кого нибудь по моложе и сильнее он хоршии зц но на него дальше цена только падать будет а 15 лямов цена явно завышена

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > Daxa09 4 августа 2016, 00:10

      Да это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 августа 2016, 10:58

      бизнес - есть бизнес...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 10:47

      Локомотив делает ошибку, продавая Чорлуку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 августа 2016, 10:06

      15 млн за 30 летнего.. перебор!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > PNZ1985 3 августа 2016, 20:40

      Так весь смысл в том, что его никто продавать и не хочет. Самим очень нужен. Но если уж Федун очень хочет этого игрока, то пусть переплачивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 3 августа 2016, 09:29

      сначала не продается потом готовы а сам Чорлука говорил что в России не останется да и на понижение зарплаты придется идти Странно как то или он думает что в Пищевике кормят лучше

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима > Garrincha58 3 августа 2016, 10:26

      Это величайший клуб с мировой историей!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > Garrincha58 3 августа 2016, 20:42

      Чорлука никогда не говорил, что в России не останется. Не читай желтую прессу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7991

      nik55 3 августа 2016, 09:07

      не стоит он 15---10предел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 августа 2016, 09:06

      15 млн. - это только для Спартака, для остальных дешевле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 августа 2016, 08:56

      Павлюченко еще можно было за 15 млн. взять, а бека???)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 августа 2016, 08:46

      бокети негодуЭ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 3 августа 2016, 08:31

      это чья позиция Смордской или Геркуса???

      В Локо нет официального руководства, так что нехер пистить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11