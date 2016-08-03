Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Верю, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»

    Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими ожиданиями от выступлений красно-белых в новом сезоне Премьер-лиги.

    — Верите, что «Спартак» станет чемпионом в сезоне-2016/17?

    — Верю.

    — Чемпионат мира 2018 выиграет сборная России?

    — Не верю.

    — Унаи Эмери выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?

    — В этом сезоне — не верю.

    — Многие наши коллеги говорили, что Эмери работает по конспектам Карпина.

    — 100 процентов.

    — Артем Дзюба забьет 25 голов в премьер-лиге без Халка.

    — Не верю. Возьмите статистику: 25 голов последний раз забивал Веретенников. Веллитон забивал 22-23.

    — Александр Мостовой станет тренером команды РФПЛ в сезоне-2016/17.

    — Не верю. Лицензии нет для начала. Желания большого тоже нет.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2016 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 3 августа 2016, 13:43

      каждый год - одно и то же.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Hazar1950 3 августа 2016, 11:09

      Стоило одну игру выиграть и вот выводы...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 августа 2016, 10:55

      Вот еврей размечтался. Уберите этого придурка-Карпина, он надоел.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 3 августа 2016, 10:24

      Валера ВЕРИМ!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 августа 2016, 09:21

      100 % )))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 3 августа 2016, 09:11

      Валера всегда отличался своими интервью ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 августа 2016, 09:09

      В том сезоне Карпин верил, что Торпедо Армавир не вылетит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 3 августа 2016, 08:30

      верь- верь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 3 августа 2016, 08:12

      если бы бабушке х...,она бы дедушкой была.спам и чемпионство-это что-то из прошлого,как рыцари и доспехи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 3 августа 2016, 08:04

      Если Спартак станет чемпионом, то ЧМ 2018 - точно выиграем....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11