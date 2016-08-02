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  • Футболист «Шинника»: «Сегодня нас покормили, но живем в долг»

Футболист «Шинника»: «Сегодня нас покормили, но живем в долг»

2 августа 2016, 19:24
22

Один из футболистов «Шинника», который пожелал остаться неизвестным, прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в ярославском клубе.

«На базе живет примерно половина команды, в том числе и я. В понедельник был выходной, многие отсутствовали, а тех, кто остался на базе, не кормили. Ребята пришли поесть, им сказали, что продуктов нет, поваров – тоже, они не вышли на работу, потому что, как и мы, без денег. Сегодня, во вторник, нас уже покормили.

Денег в этом году нам не платили еще ни разу, многим должны за прошлый год – и по зарплате, и по премиальным. Надеялись, что новый губернатор поможет, но пока этого нет, все на уровне разговоров, впереди – туман. Футболисты живут в долг, кто-то перехватывает у родителей, но сколько это может продолжаться?

Настроение не очень, каждый день на что-то надеемся. Главный тренер? Побегалов поддерживает нас словами, общается с руководством клуба и области, чтобы ситуация изменилась, но, видимо, не все так просто.

Первые четыре тура мы проиграли, а недавно победили «Луч-Энергию». Играть не бросаем, пытаемся находить в себе мотивацию», – заявил футболист.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Шинник
Комментарии (22)
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Maxim Nik
1470156143
Надо же, а еще говорят рабства у нас нет.
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андрей андреев
1470156821
Если в 25 не играешь за приличную команду-бросай футбол и переучивайся,а то поздно будет
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Atom2020
1470158072
" ... а тех, кто остался на базе, не кормили ..." ... Божечки ... А с какого перепугу их должны кормить? что за птицы такие важные? ... возьми из дому и поешь ...все так делают ... если денег много, иди в кафешку ... Никому не интересны, ничего достойного/полезного не производят и продолжают "героически" бороздить поля ... Не умеешь болельщикам приносить хорошие эмоции, найди другую работу, а не жалуйся, что тебя не кормят!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1470159437
Раньше хотя бы мячи были кожаными, можно было сварить, как Чаплин башмак. А сейчас и бутсы в эФэНэЛе, скорее всего, не из кенгурятины, а из кожзама, потому особо не пошикуешь.
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Zeff
1470162214
Зажравшиеся москвичи, игроки Шинника голодают!!!
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Kondrat Jr
1470162470
Надо звонить Кокорину и Мамашеву. Глядишь, шампусику из Монако подкинут.
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Aleksandr76
1470163484
Если они буду вести такой же образ жизни как Кокорин с Мамаевым, то они вообще в любительскую лигу вылетят.
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WhiteEgon
1470163960
Значит так играют, что кроме Шинника они никому не нужны!
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Обер-КанцлерЪ
1470165846
Футболист "Шинника" - сегодня нашли в овраге дохлую лошадь! Получился двойной праздник!
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gennadiy
1470217109
Если не платят,зачем играть то.Себя то надо хоть чуть -чуть уважать.Или вы согласны быть животными?
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