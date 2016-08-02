Футболист «Шинника»: «Сегодня нас покормили, но живем в долг»

Один из футболистов «Шинника», который пожелал остаться неизвестным, прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в ярославском клубе.

«На базе живет примерно половина команды, в том числе и я. В понедельник был выходной, многие отсутствовали, а тех, кто остался на базе, не кормили. Ребята пришли поесть, им сказали, что продуктов нет, поваров – тоже, они не вышли на работу, потому что, как и мы, без денег. Сегодня, во вторник, нас уже покормили.

Денег в этом году нам не платили еще ни разу, многим должны за прошлый год – и по зарплате, и по премиальным. Надеялись, что новый губернатор поможет, но пока этого нет, все на уровне разговоров, впереди – туман. Футболисты живут в долг, кто-то перехватывает у родителей, но сколько это может продолжаться?

Настроение не очень, каждый день на что-то надеемся. Главный тренер? Побегалов поддерживает нас словами, общается с руководством клуба и области, чтобы ситуация изменилась, но, видимо, не все так просто.

Первые четыре тура мы проиграли, а недавно победили «Луч-Энергию». Играть не бросаем, пытаемся находить в себе мотивацию», – заявил футболист.