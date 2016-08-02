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    Семин: «У Газзаева очень много креативных идей»

    Экс-тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал выдвижение на пост президента РФС Валерия Газзаева.

    «Тренеры, выбирая, кого выдвинуть на пост главы РФС, учитывали интерес самих специалистов, кто будет их защищать. Газзаев в этом плане очень опытный человек, он живет футболом, работает много. Он может внести много новшеств в игру, у него очень много креативных идей. Поэтому все тренеры единогласно проголосовали за своего кандидата.

    Программа развития футбола, которую в свое время разработал Газзаев, сыграла громадную роль в принятии решения. Мы все с ней ознакомлены и очень довольны ей», – заявил Семин.

    Источник: ТАСС

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    02.08.2016 19:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      palych1974 3 августа 2016, 01:59

      Они всегда друг друга поддерживали - ещё с футбольного поля...

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    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 2 августа 2016, 20:15

      давайте -давайте, усатого!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 августа 2016, 20:07

      Убедительно!

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