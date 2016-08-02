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    Ананидзе: «Настрой был хороший, но трех мячей в двух играх не ждал»

    Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе ярко начал новый сезон, забив три гола в двух первых официальных матчах своей команды.

    – Для вас столь яркий старт сезона удивителен? Или ждали от себя чего-то подобного?

    – Чуть-чуть удивился. Настрой был хороший, но трех мячей в двух играх не ждал, конечно. С другой стороны, когда чувствую доверие тренера, очень многое получается. Раскрепощаюсь, понимаете? Нет зажатости. Большую роль для меня играет доверие. Летать по полю хочется!

    – Ваш гол на Кипре — итог роскошного индивидуального прохода. Партнеры не обижались потом за то, что пас не отдали? Зе Луиш, кажется, руками разводил…

    – Никто не обижался — все обняли. Я хотел с самого начала на Квинси передачу сделать в одно касание. Но не сделал и поступил правильно. Потом на повторе смотрел — там защитник его опередил, он бы перехватил. А я когда в штрафную зашел, голова вниз уже смотрела. Только обыгрыш был возможен. Такое решение и принял. Прошел одного, сместился вправо, сейчас пробью, думаю. Смотрю — еще один на меня пошел. Пришлось его тоже на замахе убирать. О пасе не думал, не до того было, разбирался с ситуацией, как мог.

    – То есть долгий слалом вы не планировали.

    – Нет-нет, просто так получилось. Смотрел, как бы мяч не потерять и в защитника не пробить. Как только зона освободилась, сразу ударил. Двое киприотов упали, я этого даже не заметил, только по телевизору потом, на повторе обнаружил.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2016 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 августа 2016, 08:59

      успехов и в дальнейшем и бомжам отгрузить,что вафельники позатыкали,а то что то некоторые прыщавые школьники распаясались на каникулах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 3 августа 2016, 00:25

      хорошее начало Джано

      0
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    • ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 2 августа 2016, 18:55

      Месси отдыхает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 августа 2016, 18:50

      Красавчик.

      1
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