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    Арустамян и Погорелов заменят Орлова на матче «Зенита» с «Уфой»

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» будет комментировать пара журналистов – Нобель АрустамянФедор Погорелов. Напомним, ранее все матчи команды из Санкт-Петербурга комментировал Геннадий Орлов. Телеканал «Матч ТВ» принял решение применить принцип ротации.

    Сам же Орлов будет работать, скорее всего, на матче «Зенита» в третьем туре, когда сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом». Матч «Уфа» – «Зенит» состоится в субботу, 6 августа, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 18:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 3 августа 2016, 22:42

      Федор Погорелов самый фанатичный болельщик Зенита,который мне известен.

      0
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      Рейтинг: +5

      СУРГУТ186 3 августа 2016, 13:28

      ОРЛОВ МОЛОРИК!!! КОММЕНТИРУЕТ НОРМ!! ВСЁ ПО ДЕЛУ!! НЕ ЦЕЛУЯ ЗАДНИЦЫ ИРОКОВ!! КАК ЭТО ДЕЛАЮТ МНОГИЕ КОММЕНТАТОРЫ

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 2 августа 2016, 21:11

      Ну полная деквалификация матч ТВ))

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > Duken 6 августа 2016, 15:48

      на матче не будут этот матч показывать

      0
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      Рейтинг: +6294

      порт 2 августа 2016, 20:43

      По радио Погорелова слушал, хорошо комментирует. Посмотрим что с тв. Удачи.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 августа 2016, 20:23

      Орлов зенитовский фонарь.

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 2 августа 2016, 20:16

      Матч Тв все больше мне нравится начинает..ыы))

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 2 августа 2016, 19:49

      Наконец-то !
      Убрать Орлова совсем.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Taps 2 августа 2016, 19:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и Зеньку со стройкой))

      -4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 2 августа 2016, 21:10

      А при чём тут свиноматки?

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 августа 2016, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гендос опять нажрется с горя)))

      -4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 2 августа 2016, 21:01

      Прививку не сделал? Сибирская язва свирепствует.

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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов 2 августа 2016, 19:11

      Погорелов - один из (очень) немногих сильных комментаторов новой волны, наконец-то получает шанс

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      Рейтинг: +58

      Nooki 2 августа 2016, 18:43

      Он в эфире сказал слово Хач))))))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Nooki 2 августа 2016, 19:06

      Ага, хач - крест по-армянски.

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