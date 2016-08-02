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    Измайлов пропустит около трех недель

    Футбольный агент Паулу Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, не смог ответить на вопрос о серьезности травмы своего клиента, которую он получил в первом туре Премьер-лиги против «Томи» (3:0).

    «Точной информации о сроках возвращения в строй Марата пока нет. Но не думаю, что травма очень серьезная. Скорее всего, он выбыл на две-три недели. Но еще предстоит обследование», – сказал Барбоза

    Напомним, что у Измайлова предположительно небольшое растяжение задней поверхности бедра.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2016 15:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 августа 2016, 19:03

      Увы, все больше склонен доверять словам Мышалова...

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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 2 августа 2016, 17:16

      2-3 недели, так ушиб не большой.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 2 августа 2016, 15:59

      Это норма.И сыграет максимум 10 матчей за сезон,включая сыгранный....О чем думали в Краснодаре)Хотя не спорю,очень техничный футболист,но...Стабильности увы,нет

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