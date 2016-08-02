Капитан сборной Уэльса близок к переходу в «Эвертон»

Защитник «Суонси» и капитан сборной Уэльса Эшли Уиллиамс близок к переходу в «Эвертон». Сообщается, что стороны уже достигли всех необходимых договоренностей, и сумма сделки составит 10 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что 31-летнего игрока в составе «Ливерпуля» в свое время хотел видеть экс-наставник красных Брендан Роджерс. Также ранее валлиец входил в сферу интересов «Арсенала».

В прошлом розыгрыше АПЛ Уиллиамс принял участие в 36 играх, записав на свой счет два гола, одну результативную передачу и восемь желтых карточек.