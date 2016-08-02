Дьяков: «Краснодар» в игре с «Томью» просто потренировался»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:3) во встрече первого тура РФПЛ. По словам футболиста, хозяева поля полностью переиграли томичей, проведя матч так, словно это была тренировка.

«Нам было сложно противостоять «Краснодару», и счет – тому подтверждение. Все 90 минут очень сложно только обороняться, потому что в созидании у нас вообще ничего не получилось.

Для «Краснодара» это все было как тренировка, где они отрабатывали позиционную атаку, а мы – позиционную оборону. Если мяч не держится, то впереди тяжело на что-то рассчитывать, потому счет по делу.

Была ли установка играть внимательнее против Смолова? Была установка играть внимательно против всех, поскольку в «Краснодаре» любой игрок может создать момент, забить гол. Не только за Смоловым просили смотреть», – сказал Дьяков.