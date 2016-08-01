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    Состав «Рубина» пополнил 19-летний нападающий «Лейрии»

    «Рубин» пополнил состав форвардом «Лейрии» Никитой Голдобиным. В португальский клуб 18-летний игрок перешел летом прошлого года. До этого он с 2013 по 2015 годы защищал цвета молодежного состава «Амкара».

    «Лейрия» достигла договоренности с «Рубином» о переходе нападающего Никиты Голдобина. Благодарим игрока за выполненные задачи и забитые мячи в составе молодежной команды в сезоне-2015/16. Желаем личных и профессиональных успехов на новом этапе в жизни», – сообщается на странице «Лейрии» в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    01.08.2016 23:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 2 августа 2016, 10:27

      Можно составляющим новости определиться, сколько парню лет?

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