Кононов: «К Мамаеву претензий нет, ему нужно только играть»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов высказал мнение об игре хавбека Павла Мамаева в победном поединке первого тура РФПЛ против «Томи» (3:0). По его мнению, полузащитнику необходимо больше игровой практики.

– Как Мамаев оказался в составе? Как выбрали именно его? Почему держали так долго на поле?

– Павел, я считаю, отыграл на своем уровне. Не отлично, но близко к этому. В первую очередь, у него не так было много брака, лишь тогда, когда он начал уставать. Последние 2-3 минуты, когда не получалась игра. Но в целом у меня нет к нему претензий, ему надо лишь играть. Конечно, ему нужно давать время. У него был прекрасный момент, и если бы он забил, на него меньше бы злились.

Стал ли Смолов сильнее, чем в прошлом сезоне? Надо об этом говорить в конце сезона. Тогда посмотрим, стал он сильнее или слабее. Если мы говорим про то, что Федор в прошлом году много забивал, то если в этом сезоне он забьет больше, значит, стал еще сильнее.

– Мамаев меньше других готовился с командой. Как он выглядит физически?

– Функционально он достаточно готов. Ему не хватает практики. По-спортивному он очень злой. Возвращаясь к первому вопросу, ему надо давать играть.