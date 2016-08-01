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    Родионов: «Хочется всегда видеть игру «Спартака» такой, как в матче с «Арсеналом»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заметил, что хотел бы видеть игру красно-белых на протяжении всего сезона такой, какую они продемонстрировали в поединке первого тура РФПЛ против «Арсенала» (4:0). Также он отметил, что команда Дмитрия Аленичева способна еще прибавить.

    – Игра «Спартака» против «Арсенала» оставила очень приятные впечатления.

    – Надеюсь, это то, что мы будем видеть такую игру «Спартака» на протяжении всего этого сезона. Думаю, команда готова процентов на семьдесят, как говорил Дмитрий Аленичев. Он присутствовал на всех сборах и тренировках, поэтому то, что он говорит, соответствует действительности. Уверен, что «Спартак» может прибавлять, и должен это делать.

    – Ничья на Кипре вас насторожила? И чего вы ждете от ответного матча в четверг?

    – Игра на Кипре получилась не совсем такой, как мы планировали. Я говорю это не в качестве оправдания, но надо учитывать, что там были тяжелейшие условия как для нас, так и для хозяев. Но наш соперник сам выбрал время игры – шесть часов. На мой взгляд, лучше было бы сыграть в восемь вечера. А что касается матча, мы допускали в передачах много брака, у ребят многое не получалось. Забей «Спартак» второй мяч – игра сложилась бы совершенно по-другому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2016 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 августа 2016, 10:53

      Будь Арсенал поточнее, нахватали бы. Проходной двор, чему радоваться?

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