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  • Малышев: «Игроков «Шинника», живущих на базе клуба, перестали кормить!»

Малышев: «Игроков «Шинника», живущих на базе клуба, перестали кормить!»

1 августа 2016, 19:25
11

Голкипер «Шинника» Александр Малышев рассказал, в каком положении находится ярославская команда. По словам стража ворот, с сегодняшнего дня игроков, проживающих на клубной базе, перестали кормить, а также прибираться у них в номерах.

Напомним, руководство ярославцев имеет серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба, в связи с чем первые уже обратились в Общероссийский профсоюз футболистов.

«Ну вот и все! Край!.. Футболистов ФК «Шинник», проживающих на базе команды в Белкино, с сегодняшнего дня перестали кормить, прибирать в номерах и стирать вещи!!! Парни сидят на базе голодные!.. Работников ни в коей мере не осуждаем. После всех предупреждений о невозможности больше бесплатно работать им дали одну зарплату за апрель!!! А что дальше?», – написал Малышев на своей странице в Facebook.

Источник: Onedivision
Россия. ФНЛ Шинник Малышев Александр
Комментарии (11)
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kykyi
1470069052
Руководству ФНЛ нужно срочно пересмотреть регламент. Отныне игроки пусть играют не за очки, а за жратву. Вот где будет битва так битва.
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ZhenjaSAB
1470069474
Это новый вектор развития футбола по Мутко!
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mgordeev
1470069676
Вот пару бутылок Кокоринского шампанского решили бы вопрос.
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Sergej-74
1470074937
печально все это
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o33uk
1470075025
Я бы наших сборников так же матировал ))))
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Обер-КанцлерЪ
1470076510
Лбы здоровые, сидят на базе бедняжки! Взяли совок с веником - убрали в своей комнате (а лучше не мусорить изначально), взяли инструкцию от машинки стиральной - постирали, взяли картошку - почистили и пожарили. Может им ещё рабов чтоб жопу вытирали нанять???
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бочаров
1470528299
ха ха покажите результат ВАС и накормят и в попу расцелуют.
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