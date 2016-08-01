Малышев: «Игроков «Шинника», живущих на базе клуба, перестали кормить!»

Голкипер «Шинника» Александр Малышев рассказал, в каком положении находится ярославская команда. По словам стража ворот, с сегодняшнего дня игроков, проживающих на клубной базе, перестали кормить, а также прибираться у них в номерах.

Напомним, руководство ярославцев имеет серьезные задолженности по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба, в связи с чем первые уже обратились в Общероссийский профсоюз футболистов.

«Ну вот и все! Край!.. Футболистов ФК «Шинник», проживающих на базе команды в Белкино, с сегодняшнего дня перестали кормить, прибирать в номерах и стирать вещи!!! Парни сидят на базе голодные!.. Работников ни в коей мере не осуждаем. После всех предупреждений о невозможности больше бесплатно работать им дали одну зарплату за апрель!!! А что дальше?», – написал Малышев на своей странице в Facebook.