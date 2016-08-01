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    Мамаев выйдет с первых минут на поле в матче с «Томью»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Томи» на матч первого тура чемпионата России. Напомним, встреча состоится в Краснодаре. Начало – в 19:30 мск. Павел Мамаев выйдет с первых минут.

    «Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Газинский, Измайлов, Перейра, Мамаев, Ари, Смолов.

    Запасные: Синицын, Адамов, Страндберг, Мартынович, Петров, Торбинский, Эбуэ, Ахмедов, Жоаозиньо, Быстров, Лаборде, Вандерсон.

    «Томь»: Коченков, К. Комбаров, Бордачев, Дьяков, Пульич, Тен, Тишкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Самодин

    Запасные: Солосин, Бикфалви, Кудряшов, Баляйкин, Дудиев, Яблонски, Касьян, Попов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2016 18:55
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1

      bukmip 1 августа 2016, 20:18

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 августа 2016, 19:27

      Боятся Томь?

      1
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