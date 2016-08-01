Грозав: «Хотели начать сезон с победы»

Полузащитник «Терека» Георге Грозав поделился впечатлениями от игры своей команды в матче первого тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Напомним, грозненцы одержали победу со счетом 1:0, футболист отметился голом.



«Первая игра – она всегда стоит особняком. Особенно, когда ты играешь дома. Пришло огромное количество болельщиков, не хотелось их расстраивать, не выиграв. Мы счастливы, что одержали победу в этой сложной игре на глазах у своих болельщиков», – сказал Грозав.