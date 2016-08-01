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    Пеев: «Предложения из Китая меня не устроили»

    Бывший полузащитник пермского «Амкара» Георги Пеев прокомментировал свое решение стать футбольным агентом. Напомним, ранее появилась информация, что у футболиста были предложения из Китая.

    «Предложения из Китая и Дубая меня не устроили. Во-первых, не было никакой конкретики – нужно было дожидаться второго предложения. Во-вторых, сумма зарплаты была не той, на которую рассчитывал. Из РФПЛ вариантов не поступало, тем более я сам не хотел больше играть в России, пусть все и устраивало», – заявил Пеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 15:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      grigory 1 августа 2016, 17:00

      Вали уже зазнавшийся идиот.никому ты не нужен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      толллян > grigory 1 августа 2016, 20:11

      согласн

      0
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